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У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні

21:27, 20 травня 2024
З 20 травня відкрито проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську.
У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні
Джерело фото: мер Києва Віталій Кличко
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У столиці з 20 травня відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Повністю завершити роботи на об’єкті, а саме відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу, планують до осені цього року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року.

«Довжина шляхопроводу – 125 метрів. Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об’єктах, тут облаштовують велодоріжки», - повідомив мер.

За словами Кличка, також планується відремонтувати підходи до розв’язки та встановити пандуси підземного переходу.

«Встановлять на обʼєкті й нові зупинки громадського транспорту. Здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території», - заявив Кличко.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, за словами Кличка, докладається максимум зусиль, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні.

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