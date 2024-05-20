Колишню Арку дружби народів у Києві пропонують перетворити на символ ЛГБТ або веселку над водою

В Інституті національної пам'яті назвали три варіанти розвитку подій довкола об'єкта.

Арку «Свободи українського народу» (раніше — Арка дружби народів) у столиці демонтувати не обов'язково. Таку думку висловив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Арку достатньо переозначити, наприклад, як символ ЛГБТ чи як «символ веселки над водою».

Водночас він назвав три варіанти розвитку подій довкола об'єкта.

«Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою», - сказав Дробович.

Від зазначив, що варіант із веселкою єдиний, який справді переозначає цей об'єкт, а також навколо нього з'являється новий контекст і нова дискусія.

«Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її «Аркою тріщини народів». А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив «Правий сектор», а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ», - додав очільник УІНП.

Водночас Дробович наголосив, що це не єдиний варіант, «можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше».

На запитання щодо доцільності демонтажу арки, голова УІНП заявив, що він не вважає, що її обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Київській міській державній адміністрації повідомили, що Арку демонтувати не будуть.

Як заявили у Департаменті культури КМДА, Арка є однією з візитівок міста, а її сенс переосмислили. Натомість простір біля Арки отримає нову концепцію.

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