Практика судів
  1. В Україні

Колишню Арку дружби народів у Києві пропонують перетворити на символ ЛГБТ або веселку над водою

13:08, 20 травня 2024
В Інституті національної пам'яті назвали три варіанти розвитку подій довкола об'єкта.
Колишню Арку дружби народів у Києві пропонують перетворити на символ ЛГБТ або веселку над водою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Арку «Свободи українського народу» (раніше — Арка дружби народів) у столиці демонтувати не обов'язково. Таку думку висловив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Арку достатньо переозначити, наприклад, як символ ЛГБТ чи як «символ веселки над водою».

Водночас він назвав три варіанти розвитку подій довкола об'єкта.

«Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою», - сказав Дробович.

Від зазначив, що варіант із веселкою єдиний, який справді переозначає цей об'єкт, а також навколо нього з'являється новий контекст і нова дискусія.

«Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її «Аркою тріщини народів». А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив «Правий сектор», а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ», - додав очільник УІНП.

Водночас Дробович наголосив, що це не єдиний варіант, «можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше».

На запитання щодо доцільності демонтажу арки, голова УІНП заявив, що він не вважає, що її обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Київській міській державній адміністрації повідомили, що Арку демонтувати не будуть.

Як заявили у Департаменті культури КМДА, Арка є однією з візитівок міста, а її сенс переосмислили. Натомість простір біля Арки отримає нову концепцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»

Заповнені повістки зможуть формуватися автоматично за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних

Стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Голів ОСББ уповноважать вручати повістки – постанова Кабміну

Для організації роботи груп вручення повісток керівник ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначається порядок залучення керівника організації або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління ОСББ до груп оповіщення.

Діяльність Державної судової адміністрації у 2023 році визнали частково задовільною

Претензії, що раніше виникли до ДСА у Ради суддів України, ВРП вирішила не обговорювати взагалі.

Верховний Суд про звільнення від відбування покарання осіб, які ухилилися від мобілізації: щире каяття слід відрізняти від визнання провини з метою створити формальні підстави для пом`якшення відповідальності

Верховний Суд: Суд повинен був мотивувати, чому звільнення чоловіка, який ухилився від мобілізації, від відбування покарання з випробуванням не демотивує інших осіб, які підлягають мобілізації, не створює в очах громадян та суспільства негативне враження безладдя та безкарності, не знижує рівень військової дисципліни і боєздатність підрозділів ЗСУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду