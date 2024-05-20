Бывшую Арку дружбы народов в Киеве предлагают превратить в символ ЛГБТ или радугу над водой

В Институте национальной памяти назвали три варианта развития событий вокруг объекта.

Арку «Свободы украинского народа»(ранее - Арка дружбы народов) в столице демонтировать не обязательно. Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, Арку достаточно переопределить, например, как символ ЛГБТ или как «символ радуги над водой».

В то же время он назвал три варианта развития событий вокруг объекта.

«Первый сценарий – полный демонтаж. Второй вариант – оставить все как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с лениным. Третий вариант – оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой», - сказал Дробович.

Он отметил, что вариант с радугой единственный, действительно переозначающий этот объект, а также вокруг него появляется новый контекст и новая дискуссия.

«Так как трещина, которая сейчас находится в исполнении Владимира Кузнецова и группы, является хорошим и сильным высказыванием, но она не стала веральной. Она не изменила публичное пространство так, чтобы это считывалось, никто в личном разговоре не называет ее «Аркой трещины народов». А радуга работает! Это сразу стало понятно, когда выступил «Правый сектор», а это значит, что это уже не считывается как советский символ», - добавил глава УИНП.

В то же время Дробович подчеркнул, что это не единственный вариант, «возможно, там можно сделать какую-нибудь водяную горку, которая переметит функционально, возможно, что-то другое».

На вопрос о целесообразности демонтажа арки глава УИНП заявил, что он не считает, что ее обязательно демонтировать, если город и община ее по-настоящему переозначат.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киевской городской государственной администрации сообщили, что Арку демонтировать не будут.

Как заявили в Департаменте культуры КГГА, Арка является одной из визитных карточек города, а ее смысл переосмыслили. Пространство около Арки получит новую концепцию.

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