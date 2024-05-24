На проспекте Алишера Навои в Киеве на несколько месяцев ограничат движение транспорта

С 24 мая там будет идти комплекс работ по ремонту асфальтобетонного покрытия.

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С сегодняшнего дня, 24 мая, и до 31 августа на проспекте Алишера Навои на участке от Воскресенского проспекта до улицы Князя Романа Мстиславича будет идти комплекс работ по ремонту асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщили в КГГА и отметили, что на время работ движение транспорта на участке проспекта будет частично ограничено.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что а четыре месяца ограничат движение транспорта на улице Богатырской.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в столице с 20 мая открыто движение по новому путепроводу на Оболони — проезд по улице Полярной эстакадой через Богатырскую. Полностью завершить работы на объекте, а именно открыть движение со съездами по путепроводу, планируют к осени этого года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Работы на этом инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года.

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