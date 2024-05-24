У Хмельницькому суд звільнив ще 50 ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися до ЗСУ

Суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік.

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до ЗСУ, та встановлення адміністративного нагляду стосовно них, які надійшли від ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)». Про це повідомляє пресслужба суду.

Розгляд подань відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відео конференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.

Передусім суд з’ясував, що адміністрація пенітенціарної установи проінформувала засуджених про можливість умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом згідно із змінами в законодавстві. Після чого значна кількість засуджених звернулася до керівництва установи із заявами, в яких висловили бажання скористатися таким правом. Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними.

Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають.

Згідно матеріалів, які надійшли до суду та текстів судових ухвал очевидним є те, що переважна кількість добровольців – це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме, крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.

Багато засуджених під час відео конференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією.

Добровольці із числа засуджених розуміють, що після набрання ухвали законної сили( не пізніше ніж через 24 години) представники Національної гвардії України доставлятимуть їх до Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби у визначеній для них військовій частині.

Це визначено Законом України Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності. «При умовно-достроковому звільненні з установи виконання покарань на підставі ухваленого судового рішення на підставі, визначеній статтею 81/1 Кримінального кодексу України, що набрало законної сили, особа передається підрозділам Національної гвардії України для її супроводження з установи виконання покарань до територіального центру комплектування та соціальної підтримки… для укладення контракту та проходження військової служби», - йдеться у Законі.

Окрім того, суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

У Хмельницькому міськрайонному суді додатково наголошують, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в Національній гвардії України.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші клопотання про умовно-дострокове звільнення за новим законом про мобілізацію засуджених.

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених.

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

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