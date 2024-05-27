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Украина и МВФ начали переговоры о новом транше финансирования

20:39, 27 мая 2024
Украина рассчитывает получить транш в размере 2,2 миллиарда долларов в июне.
Украина и МВФ начали переговоры о новом транше финансирования
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Международный валютный фонд начал с Украиной переговоры по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), по которому Украина рассчитывает получить транш в размере 2,2 миллиарда долларов в июне.

Министр Сергей Марченко принял участие онлайн в открытии миссии МВФ по четвертому пересмотру программы.

От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

"Мы удачно прошли уже три просмотра Программы и рассчитываем на получение следующего транша в результате успешного четвертого пересмотра уже в июне. Успешное завершение четвертого пересмотра откроет Украине путь к получению пятого транша финансирования EFF объемом около 2,2 млрд долларов США", – отметил во время открытия миссии Сергей Марченко.

В ведомстве напомнили, что Украина уже получила четыре транша в рамках программы EFF общим объемом около 5,4 млрд долларов с 15,6 млрд долларов США, которые предусмотрены программой.

Ранее мы писали, что Украина успешно выполнила все структурные обязательства по программе расширенного финансирования EFF на сумму 15,6 млрд долларов от Международного валютного фонда, - сказала заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

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