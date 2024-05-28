Жительница Тернополя потеряла 320 тысяч, вкладывая средства в «финансовую биржу»: как не стать жертвой мошеннической схемы

В течение года женщина вкладывала свои средства в различные финансовые операции, однако вместо высокого заработка потеряла 320 000 гривен.

Жительница Тернополя стала жертвой мошеннической схемы и вместо заработка потеряла 320 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

52-летняя жительница Тернополя в Интернете наткнулась на объявление о «заработке» в брокерской фирме. Инвесторы делали ставки и в случае выигрыша, деньги клиентам возвращались с процентом.

Чтобы получить высокий доход, женщина в течение года перечисляла средства на различные финансовые операции. Некоторые инвестиции для женщины обернулись успехом, поэтому сразу не поняла, что на самом деле теряет свои деньги. Как следствие – пострадавшую обманули на 320 000 гривен.

Далее к ней позвонил по телефону «инвестор», который заверил, что необходимо переслать еще 25 тысяч, чтобы заработать немалую сумму. Потерпевшая поверила и сообщила, что у него только 5 тысяч, которые впоследствии перечислит. Полицейские оперативно среагировали и убедили женщину, что это очередная ловушка мошенников.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность мошенника.

Полицейские объяснили, как не попасть в подобную схему аферистов:

прежде чем вкладывать деньги, убедитесь, что у компании есть все необходимые разрешения на осуществление финансовых операций;

будьте осторожны, если вам обещают за короткое время высокую прибыль;

не предоставляйте личную информацию и конфиденциальные данные банковских карт третьим лицам.

если вы пострадали от мошенников, звоните по телефону на спецлинию 102.

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