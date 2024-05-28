Жителька Тернополя втратила 320 тисяч, вкладаючи кошти в «фінансову біржу»: як не стати жертвою шахраїської схеми

Жінка протягом року вкладала свої кошти у різні фінансові операції, однак замість високого заробітку втратила 320 000 гривень.

Жителька Тернополя стала жертвою шахраїської схеми та замість заробітку втратила 320 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції.

52-річна тернополянка в Інтернеті натрапила на оголошення про «заробіток» у брокерській фірмі. «Інвестори» робили ставки і у випадку виграшу, гроші клієнтам поверталися з відсотком.

Аби отримати високий дохід жінка протягом року перераховувала кошти на різні фінансові операції. Деякі інвестиції для жінки обернулися успіхом, тому одразу й не зрозуміла, що насправді втрачає свої гроші. Як наслідок – потерпілу ошукали на 320 000 гривень.

Далі до неї зателефонував «інвестор», який запевнив, що необхідно переслати ще 25 тисяч, аби заробити чималу суму. Потерпіла повірила й повідомила, що має тільки 5 тисяч, які згодом перерахує. Поліцейські оперативно зреагували й переконали жінку, що це – чергова пастка шахраїв.

Тривають оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу шахрая.

Поліцейські пояснили, як не потрапити у подібну схему аферистів:

перш ніж вкладати гроші, переконайтеся, що компанія має всі необхідні дозволи на здійснення фінансових операцій;

будьте обережні, якщо вам обіцяють за короткий час високий прибуток;

не надавайте особисту інформацію й конфіденційні дані банківських карток третім особам.

якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102.

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