Міжнародні партнери поставили такі умови: в Антарктичному центрі пояснили, чому кошти на дослідження пінгвінів не можуть йти на військові потреби

Певна частина дерджбюджету наповнюється винятково за кошти міжнародних партнерів саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби, зокрема, на дослідження пінгвінів, пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.

Міжнародні партнери України, надаючи фінансування, зазделегідь визначають напрями витрачання коштів. Тому дилема «пінгвіни чи дрони» є фальшивою, пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.

«Україна витрачає мільйони на пінгвінів замість дронів! Антарктичну програму треба зупинити на час війни! Що не так з цими тезами?

Друзі, ми бачимо, що останні кілька днів в інфопросторі намагаються розігнати негативні меседжі про фінансування українських досліджень Антарктики.

Чому йдеться про відверту маніпуляцію, пояснюємо конкретними фактами:

Кошти з антарктичних досліджень неможливо витратити на дрони та будь-які інші військові потреби.

Наша програма фінансується з тієї частини держбюджету, що передбачена винятково на гуманітарні видатки.

Наповнюється вона винятково за кошти міжнародних партнерів саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби. Тобто, ці гроші не можуть піти на закупівлю дронів, патронів, зарплату бійців чи будь-які інші військові потреби» - зазначили у Центрі.

Також, за словами Центру, крім бюджетних коштів, програма фінансується за рахунок міжнародних проектів та співпраць.

Крім того, антарктичну програму не можна призупинити на час війни. «Її можна або продовжувати, або ліквідувати зовсім», додали у Центрі.

«Ми цілком свідомі того, що оборонні потреби держави – першочергові, але кошти антарктичної програми ніяк не можуть бути переадресовані на ці потреби.

Це вимога наших союзників, з чиїх коштів фінансуємося і ми, і всі гуманітарні видатки.

Ці кошти теоретично можна перерозподілити на інші видатки в межах лише гуманітарної сфери, але для цього Україна має назавжди припинити участь в досліджені Антарктики та перекреслити всі здобутки попередніх трьох десятиліть. Хай кожен сам вирішить, заради яких саме НЕ військових потреб варто йти на таку жертву» - пояснили науковці.

Нагадаємо, з початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини допомоги.

Так, розділ 507 ухваленого закону передбачає, що не пізніше, ніж через 60 днів після дати введення норм закону в дію, Президент США укладає Угоду з Урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатом економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим витрат, які надаються за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії».

Погашення, яке буде передбачене такою Угодою здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Автор: Наталя Мамченко

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