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Международные партнеры поставили такие условия: в Антарктическом центре объяснили, почему средства на исследования пингвинов не могут идти на военные нужды

19:41, 27 мая 2024
Определенная часть госбюджета наполняется исключительно на средства международных партнеров именно с условием расходования этих средств только на гражданские нужды, в частности, на исследования пингвинов, пояснили в Национальном антарктическом научном центре.
Международные партнеры поставили такие условия: в Антарктическом центре объяснили, почему средства на исследования пингвинов не могут идти на военные нужды
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Международные партнеры Украины, предоставляя финансирование, определяют заранее направления расходования средств. Поэтому дилемма «пингвины или дроны» фальшива, пояснили в Национальном антарктическом научном центре.

«Украина тратит миллионы на пингвинов вместо дронов! Антарктическую программу нужно остановить на время войны! Что не так с этими тезисами?

Друзья, мы видим, что последние несколько дней в инфопространстве пытаются разогнать негативные месседжи о финансировании украинских исследований Антарктики.

Почему речь идет об откровенной манипуляции, объясняем конкретными фактами:

Средства из антарктических исследований невозможно потратить на дроны и другие военные нужды.

Наша программа финансируется из той части госбюджета, предусмотренной исключительно на гуманитарные расходы.

Наполняется она исключительно на средства международных партнеров именно с условием расходования этих средств только на гражданские нужды. То есть эти деньги не могут пойти на закупку дронов, патронов, зарплату бойцов или какие-либо другие военные нужды» - отметили в Центре.

Также, по словам Центра, помимо бюджетных средств программа финансируется за счет международных проектов и сотрудничества.

Кроме того, антарктическую программу нельзя приостановить на время войны. «Ее можно либо продолжать, либо ликвидировать совсем», добавили в Центре.

«Мы вполне осознаем, что оборонные потребности государства – первоочередные, но средства антарктической программы никак не могут быть переадресованы на эти нужды.

Это требование наших союзников, из чьих средств финансируемся и мы, и все гуманитарные расходы.

Эти средства теоретически можно перераспределить на другие расходы в пределах гуманитарной сферы, но для этого Украина должна навсегда прекратить участие в исследовании Антарктики и перечеркнуть все достижения предыдущих трех десятилетий. Пусть каждый сам решит, ради каких именно не военных нужд следует идти на такую жертву» - объяснили ученые.

Напомним, с начала года Украина получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возвращения части помощи.

Так, раздел 507 принятого закона предусматривает, что не позднее чем через 60 дней после даты введения норм закона в действие Президент США заключает Соглашение с Правительством Украины о возвращении Украиной Соединенным Штатом экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов по разделам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии».

Погашение, которое будет предусмотрено таким Соглашением, осуществляется на условиях, устанавливаемых Президентом США.

Автор: Наталья Мамченко

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Международные партнеры поставили такие условия: в Антарктическом центре объяснили, почему средства на исследования пингвинов не могут идти на военные нужды

Определенная часть госбюджета наполняется исключительно на средства международных партнеров именно с условием расходования этих средств только на гражданские нужды, в частности, на исследования пингвинов, пояснили в Национальном антарктическом научном центре.

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