Задержание и доставка военнообязанного в ТЦК – КУоАП и постановление Кабмина 560 определяют основания по-разному

КУоАП устанавливает, что в ТЦК лицо может быть доставлено с целью составления протокола об админправонарушении «в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно», а постановление Кабмина 560 позволяет задержать лицо просто в случае отказа от получения повестки.

Постановление Кабмина №560 о порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации определяет несколько случаев, когда лицо могут задержать и доставить в ТЦК. Осуществлять такое задержание в соответствии с законом о мобилизации, КУоАП и постановлением Кабмина должны работники полиции. При этом постановление КМУ №560 входит в определенное противоречие с КУоАП в разрезе случаев, когда лицо может быть задержано.

Так, руководителям ТЦК в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением №560, предоставлено право принимать меры вместе с представителями полиции к административному задержанию и доставке в районные (городские) ТЦК лиц, которые:

отказываются от получения повесток

или нарушили правила военного учета.

Союз «или» свидетельствует о том, что лицо может формально и не нарушать правила учета, но если ему предложили получить повестку, то за отказ могут задержать «до выяснения обстоятельств».

Фактически постановление 560 дважды упоминает об административном задержании – в первом случае при осуществлении мер по оповещению в случае отказа от повестки, во втором – при проверке документов в случае «отказа проследовать в ТЦК» (т.е. появляется своеобразное «третье» основание).

Так, при осуществлении мер оповещения в случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в районный (городской) ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, при проверке военно-учетных документов у граждан в случае установления, что гражданин нарушает правила военного учета, определенные Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением КМУ №1487 или Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизацию», выявление разногласий военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра «Оберег» старший группы оповещения (судя по постановлению старшим может быть только представитель ТЦК – прим. ред.) предлагает резервисту или военнообязанному проследовать в районный (городской) ) ТЦК для взятия на военный учет, прохождение медицинского осмотра для определения пригодности, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Реестра «Оберег».

С указанной целью гражданину оформляется и вручается повестка.

И уже в случае отказа преследовать в ТЦК полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУоАП.

Кроме того, ТЦК может отдельно обращаться в полицию для административного задержания и доставки в районный (городской) ТЦК лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 (нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и 210-1 КУоАП (нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

В свою очередь, руководители территориальных органов (подразделений) полиции организуют по обращению ТЦК административное задержание и доставку органов (подразделений) полиции в указанные центры и органы резервистов и военнообязанных, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1. Административное задержание таких лиц производится независимо от их места нахождения на военном учете. В таком случае лицо доставляется в ближайший ТЦК.

Как регулирует административное задержание КУоАП

Статья 259 КУоАП устанавливает, что в ТЦК лицо может быть доставлено с целью составления протокола об административном правонарушении в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно.

При этом согласно изменениям в статью 258 КУоАП, внесенным недавно благодаря законопроекту о заочных штрафах 10379, протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Статья 260 КУоАП непосредственно определяет совокупность условий, когда возможно административное задержание:

«В случаях, прямо предусмотренных законами Украины, с целью пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия, установления лица, составление протокола об административном правонарушении в случае невозможности составления его на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях допускаются административное задержание лица, личный досмотр, осмотр вещей и изъятие вещей и документов».

Упомянутая в постановлении Кабмина №560 статья 261 КУоАП определяет, что об административном задержании составляется протокол, в котором указываются: дата и место его составления; должность, фамилию, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного; время и мотивы задержания.

Протокол подписывается составившим его должностным лицом и задержанным.

В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем делается запись об этом.

О месте нахождения лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно уведомляются его родственники, а по его просьбе также владелец соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган.

Органы (должностные лица), правомочные осуществлять административное задержание, о каждом случае административного задержания лиц информируют в порядке, установленном КМУ, центры по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи, кроме случаев, если лицо защищает себя лично или пригласило защитника.

В свою очередь, статья 262 «Органы (должностные лица), правомочные осуществлять административное задержание» определяет, что административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может производиться только органами (должностными лицами), уполномоченными на то законами Украины.

Административное задержание производится органами внутренних дел (Национальной полицией) – при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более 3 часов.

Автор: Наталья Мамченко

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