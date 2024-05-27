Практика судів
  1. В Україні

Україна і МВФ розпочали переговори про новий транш фінансування

20:39, 27 травня 2024
Україна розраховує отримати транш розміром 2,2 мільярди доларів.
Україна і МВФ розпочали переговори про новий транш фінансування
Фото: Мінфін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародний валютний фонд розпочав із Україною переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), за яким Україна розраховує отримати транш розміром 2,2 мільярди доларів.

Міністр Сергій Марченко взяв участь онлайн у відкритті місії МВФ щодо четвертого перегляду програми. 

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права. 

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. 

"Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США", – зазначив під час відкриття місії Сергій Марченко.

У відомстві нагадали, що Україна вже отримала чотири транші у рамках програми EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.

Раніше ми писали, що Україна успішно виконала всі структурні зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF на суму 15,6 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, - сказа заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міжнародні партнери поставили такі умови: в Антарктичному центрі пояснили, чому кошти на дослідження пінгвінів не можуть йти на військові потреби

Певна частина дерджбюджету наповнюється винятково за кошти міжнародних партнерів саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби, зокрема, на дослідження пінгвінів, пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.

Верховна Рада запровадила штрафи до 2700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери

Також парламент увів до КУпАП відповідальність за психологічне насильство за ознакою статі.

Головний редактор «УП» Севгіль Мусаєва заявила, що ТЦК «утримують» співробітника редакції без зв’язку

Разом з тим, слід нагадати, що співробітники онлайн-медіа, на відміну від виконавців донорських проектів, підлягають бронюванню лише, якщо таке медіа відповідає критеріям для великого бізнесу – зокрема, сплатило 1,5 млн євро податків.

За вчинення домашнього насильства неповнолітніх зможуть карати на загальних підставах – Рада ухвалила закон

Також новий закон забороняє звільняти осіб, що вчинили домашнє насильство, від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням з підстави малозначності.

Telegram буде боротися з фейками шляхом дозволу урядам країн призначати перевіряючих

Уряди різних країн зможуть призначити агентства, які робитимуть Fact Check у Telegram за принципом Facebook.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду