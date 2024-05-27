Україна і МВФ розпочали переговори про новий транш фінансування

Україна розраховує отримати транш розміром 2,2 мільярди доларів.

Фото: Мінфін

Міжнародний валютний фонд розпочав із Україною переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), за яким Україна розраховує отримати транш розміром 2,2 мільярди доларів.

Міністр Сергій Марченко взяв участь онлайн у відкритті місії МВФ щодо четвертого перегляду програми.

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

"Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США", – зазначив під час відкриття місії Сергій Марченко.

У відомстві нагадали, що Україна вже отримала чотири транші у рамках програми EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.

Раніше ми писали, що Україна успішно виконала всі структурні зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF на суму 15,6 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, - сказа заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

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