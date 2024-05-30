Государственное бюро США предоставило грант для обеспечения проверки добродетели кандидатов в судьи – отчет

Кроме того, исполнитель, финансируемый государственным Бюро США INL, стал применять модель прозрачной проверки на основе заслуг, чтобы помочь в процессе отбора дисциплинарных инспекторов ВCП.

В течение первого квартала 2024 г. США предоставили грант на усиление проверки общественными активистами кандидатов на должности судей, чтобы последние отвечали критериям добродетели и профессиональной этики. Об этом говорится в отчете за период с 1 января по 31 марта 2024 г., который подготовил Специальный генеральный инспектор Министерства обороны США по операции «Атлантическая решительность» (OAR) Роберт Сторч. В этом отчете, представленном Конгрессу, суммируются программы и операции США, связанные с Украиной. В этом отчете также обсуждается запланированная, текущая и завершенная надзорная работа, проведенная Министерством обороны, Офисом генерального инспектора USAID, а также другими надзорными агентствами США, координирующими свою деятельность через Межведомственную рабочую группу по надзору в Украине.

Как указано, в течение квартала исполнитель, финансируемый государственным Бюро США INL, начал применять модель прозрачной проверки на основе заслуг, чтобы помочь в процессе отбора дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (ВCП).

В сентябре 2023 года Верховная Рада приняла новое регулирование создания Службы дисциплинарных инспекторов и восстановления дисциплинарной функции ВCП. Это восстановление позволит после 3-летней паузы пересмотреть более 12 000 дел о неправомерном поведении судей.

Этот исполнитель поможет ВСП во время первого раунда отбора кандидатов в Службу для собеседования.

Сейчас в судебной системе Украины около 2500 вакансий.

В течение квартала государственное Бюро США INL также предоставило грант на усиление участия гражданского общества в обеспечении того, чтобы кандидаты на должности судей отвечали критериям добродетели и профессиональной этики. Это делается через Общественный совет добропорядочности, помогающий Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) оценивать добропорядочность и опыт кандидатов на должности судей.

Исполнитель, финансируемый INL, помог ВККС в организации собеседований с 12 кандидатами в состав нового Общественного совета международных экспертов, который будет играть ключевую роль в проведении проверки кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Также в отчете говорится, что «исполнитель помог ВККС в организации отбора кандидатов на вакантные должности ВАКС» и «первые собеседования на должности были проведены в апреле 2024 года».

Суммируются и отдельные антикоррупционные меры, которые были осуществлены в течение квартала 2024 года при финансировании США:

Помогли Украине наладить прозрачный, основанный на заслугах, процесс отбора руководителей НАБУ, САП и ВАКС.

Помогли в проверке кандидатов в Высший совет правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, отвечающих за дисциплинарные процедуры и назначения.

Оказали техническую помощь ключевому антикоррупционному законодательству, принятому в декабре 2023 года, для укрепления независимости САП, восстановления обязательного декларирования для чиновников и депутатов, а также «перезапуска ключевых судебных органов».

Отметим, что Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительными органами (INL) — это агентство, которое подчиняется заместителю министра по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека в Государственном департаменте США. Оно занимается, в частности, содействием в борьбе с коррупцией и незаконным финансированием для укрепления демократических институтов и продвижения верховенства права, укреплением системы уголовного правосудия и т.д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, назначенная Президентом США, накануне Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня, назвала приоритеты США по финансовой поддержке Украины. В частности, это цифровизация системы сбора налогов, надлежащим образом обеспеченные НАБУ, САП и ВАКС, суды, независимые от внешнего вмешательства.

Автор: Наталя Мамченко

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