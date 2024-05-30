Державне бюро США надало грант для забезпечення перевірки доброчесності кандидатів в судді – звіт

Крім того, виконавець, який фінансується державним Бюро США INL, почав застосовувати модель прозорої перевірки на основі заслуг, щоб допомогти у процесі відбору дисциплінарних інспекторів ВРП.

Протягом першого кварталу 2024 року США надали грант на посилення перевірки громадськими активістами кандидатів на посади суддів, щоб останні відповідали критеріям доброчесності та професійної етики. Про це йдеться у звіті за період з 1 січня по 31 березня 2024 року, який підготував Спеціальний генеральний інспектор Міністерства оборони США з операції «Атлантична рішучість» (OAR) Роберт Сторч. У цьому звіті, що подається Конгресу, підсумовуються програми та операції США, пов’язані з Україною. У цьому звіті також обговорюється запланована, поточна та завершена наглядова робота, проведена Міністерством оборони, Офісом генерального інспектора USAID, а також іншими наглядовими агенціями США, які координують свою діяльність через Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні.

Як вказано, протягом кварталу виконавець, який фінансується державним Бюро США INL, почав застосовувати модель прозорої перевірки на основі заслуг, щоб допомогти у процесі відбору дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (ВРП).

У вересні 2023 року Верховна Рада прийняла нове регулювання щодо створення Служби дисциплінарних інспекторів і відновлення дисциплінарної функції ВРП. Це відновлення дозволить після 3-річної паузи переглянути понад 12 000 справ про неправомірну поведінку суддів.

Цей виконавець допоможе ВРП під час першого раунду відбору кандидатів до Служби для співбесіди.

Наразі в судовій системі України є близько 2500 вакансій.

Протягом кварталу державне Бюро США INL також надало грант на посилення участі громадянського суспільства в забезпеченні того, щоб кандидати на посади суддів відповідали критеріям доброчесності та професійної етики. Це робиться через Громадську раду доброчесності, яка допомагає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККС) оцінювати доброчесність та досвід кандидатів на посади суддів.

Виконавець, що фінансується INL, допоміг ВККС в організації співбесід із 12 кандидатами до складу нової Громадської ради міжнародних експертів, яка відіграватиме ключову роль у проведенні перевірки кандидатів у Вищий антикорупційний суд. Також у звіті йде мова про те, що «виконавець допоміг ВККС в організації відбору кандидатів на вакантні посади ВАКС» і «перші співбесіди на посади були проведені у квітні 2024 року».

Підсумовуються і окремі антикорупційні заходи, які здійснені протягом кварталу 2024 року за фінансування США:

Допомогли Україні налагодити прозорий, заснований на заслугах процес відбору керівників НАБУ, САП та ВАКС.

Допомогли у перевірці кандидатів до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які відповідають за дисциплінарні процедури та призначення.

Надали технічну допомогу щодо ключового антикорупційного законодавства, ухваленого в грудні 2023 року, для зміцнення незалежності САП, відновлення обов’язкового декларування для урядовців і депутатів, а також «перезапуску ключових судових органів».

Зазначимо, що Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронних органів (INL) — це агентство, яке підпорядковується заступнику міністра з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини в Державному департаменті США. Воно займається зокрема сприянням у боротьбі з корупцією та незаконним фінансуванням для зміцнення демократичних інститутів і просування верховенства права, зміцненням системи кримінального правосуддя тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, призначена Президентом США, напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня назвала пріоритети США щодо фінансової підтримки України. Зокрема це цифровізація системи збору податків, належним чином забезпечені НАБУ, САП та ВАКС, суди, незалежні від зовнішнього втручання.

Автор: Наталя Мамченко

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