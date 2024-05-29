Цифровізація збору податків, забезпечені антикорупційні органи, незалежні суди – спецпредставник США озвучила перелік реформ для України

Підтримка України з боку американських платників податків і Конгресу безпосередньо залежить від незалежної судової системи, цифрових систем збору податків і належним чином забезпечених НАБУ, САП та ВАКС.

Цифровізація системи збору податків, належним чином забезпечені НАБУ, САП та ВАКС, суди, незалежні від зовнішнього втручання. Такі пріоритети США щодо фінансової підтримки України назвала спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, призначена Президентом США, напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня.

«8 із 10 українців вважають, що потрібно більше боротися з корупцією, і ми повинні їм допомогти» - вказала вона.

Зокрема, на її думку, це означає судову систему, захищену від зовнішнього втручання, цифрову митницю та цифрові системи збору податків, наділених повноваженнями, належним чином забезпечених антикорупційних слідчих, прокурорів та суддів (тобто, НАБУ, САП та ВАКС).

«Коли я розмовляю з американськими генеральними директорами, особливо з тими, хто працює в таких важливих секторах, як оборона та енергетика, перше питання, що вони піднімають зі мною – після того, як запитують про війну – це завжди необхідність прискорити реформи та боротися з корупцією. Американські платники податків і Конгрес також – справедливо – вимагають реформ» - підкреслила Пріцкер.

На її думку, «Україна досягла значного прогресу у своїй програмі реформ, включаючи ухвалення деяких складних рішень» щодо декларування активів, антимонопольного регулювання, реформи судової дисципліни та корпоративного управління.

Її слова прокоментував голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Він підкреслив, що слова Пенні Пріцкер означають, що в умовах війни підтримка США сектору відновлення і державного сектора в цілому не буде безумовною.

«Часи змінюються. США ясно дають зрозуміти, що підтримка буде тільки тим, хто дійсно бореться за прозорість і чесність в управлінні. Без цього будь-яка фінансова допомога буде під загрозою. Конгрес і платники податків США не будуть підтримувати країну, яка не виконує своїх зобов'язань щодо реформування ключових секторів державного управління.

За словами Пріцкер, у розмовах з американськими CEO вона постійно чує, що без швидкого та ефективного вирішення проблеми корупції жодні інвестиції не будуть можливі» - підкреслив він.

«США стають все жорсткішими у своїх вимогах. Підтримка України з боку американських платників податків і Конгресу безпосередньо залежить від успіху в боротьбі з корупцією, незалежної судової системи, вільної преси, цифрових систем збору податків і незалежних антикорупційних органів, без яких будь-які зусилля з відновлення країни будуть марними» - підсумував Мустафа Найєм.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини допомоги.

Так, не пізніше, ніж через 60 днів після дати введення норм закону в дію – тобто, до кінця червня, Президент США Джо Байден має укласти Угоду з Урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатом економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим витрат, які надаються за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії».

Погашення, яке буде передбачене такою Угодою здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Автор: Наталя Мамченко

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