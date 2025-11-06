Чотири колишні члени Кабміну та 21 суддя: ДБР направило до суду понад 6,5 тисяч обвинувальних актів

ДБР направило до суду понад 6,5 тис. обвинувальних актів за 10 місяців цього року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань за період з січня по жовтень 2025 року завершило досудові розслідування та направило до суду понад 6,5 тисяч обвинувальних актів щодо 6,9 тисяч осіб.

Серед осіб, щодо яких були направлені обвинувальні акти, — 2 посадовці категорії «А», 5 народних депутатів, 4 колишні члени Кабінету Міністрів, 21 суддя, 1 197 правоохоронців, а також працівники податкових органів, митники, працівники Державної кримінально-виконавчої служби, лісової охорони, цивільного захисту та інших органів.

Крім того, ДБР повідомило про підозру 16 838 особам та затримало 1 957 підозрюваних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.