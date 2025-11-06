Четыре бывших члена Кабмина и 21 судья: ГБР направило в суд более 6,5 тысяч обвинительных актов

ГБР направило в суд более 6,5 тыс. обвинительных актов за 10 месяцев этого года.

Государственное бюро расследований за период с января по октябрь 2025 года завершило досудебные расследования и направило в суд более 6,5 тысяч обвинительных актов по отношению к 6,9 тысячам лиц.

Среди лиц, в отношении которых были направлены обвинительные акты, — 2 должностных лица категории «А», 5 народных депутатов, 4 бывших члена Кабинета Министров, 21 судья, 1 197 сотрудников правоохранительных органов, а также сотрудники налоговых органов, таможенники, сотрудники Государственной криминально-исполнительной службы, лесной охраны, гражданской защиты и других органов.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрении 16 838 лицам и задержало 1 957 подозреваемых.

