Практика судів
  1. В Україні

Заволоділи 32 суднами, переробили їх на 12 барж та незаконно привласнили — судитимуть 6 осіб

14:24, 6 листопада 2025
На 12 барж було накладено арешт та передали їх в управління АРМА.
Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт у справі щодо 2 колишніх депутатів Одеської облради, ексголови правління ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (далі – «ПрАТ «УДП») та 3 працівників підконтрольних депутатам юридичних осіб, які організували злочинну схему, реалізація якої призвела до втрати 32 суден, що належали «ПрАТ «УДП», та завдання збитків на суму 82,654 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що на початку серпня 2017 року у депутата Одеської облради виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме ліхтерами ПрАТ «УДП», для подальшої побудови з них більших за розміром та місткістю барж, необхідних для здійснення господарської діяльності підконтрольних йому товариств.

Для реалізації цього злочину особа залучила як співорганізатора іншого депутата облради, а також голову правління ПрАТ «УДП» та підконтрольних осіб. Функції кожного учасника схеми було чітко розподілено.

«Діючи відповідно до схеми, зловмисники забезпечили укладення договорів фрахтування з наперед визначеною компанією, не пов’язаною ані з організаторами злочину, ані з підконтрольними їм товариствами», - заявили у САП.

У листопаді 2017 року відповідно до договору цій компанії було передано 18 ліхтерів вартістю понад 44,3 млн грн. Наступного року, увівши в оману нове керівництво ПрАТ «УДП», зловмисники уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн грн.

«У подальшому 32 ліхтери перегнали до Турецької Республіки, де з них зробили 12 барж більшою місткістю. Після цього баржі були відбуксовані в Україну та оформлені на підконтрольні компанії», повідомили у відомстві.

У САП додали, на 12 згаданих барж було накладено арешт, згодом їх передали в управління АРМА.

«Зважаючи на те, що 4 підозрювані перебувають у розшуку, щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia)», - додали у відомстві.

суд САП

