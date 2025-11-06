Практика судов
Завладение 32 суднами, их переработка в 12 барж и незаконное присвоение — будут судить 6 человек

14:24, 6 ноября 2025
На 12 барж наложен арест и переданы в управление АРМА.
Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу против двух бывших депутатов Одесского областного совета, экс-главы правления ПрАТ «Украинское Дунайское пароходство» (далее – «ПрАТ «УДП») и трех работников подконтрольных депутатам юридических лиц, которые организовали преступную схему, реализация которой привела к утрате 32 судов, принадлежащих «ПрАТ «УДП», и причинению ущерба на сумму 82,654 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Правоохранители установили, что в начале августа 2017 года у депутата Одесского облсовета возник преступный умысел на завладение чужим имуществом, а именно лихтерами ПрАТ «УДП», для дальнейшего строительства из них более крупных барж, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности подконтрольных ему обществ.

Для реализации этого преступления он привлек в соорганизаторы другого депутата облсовета, а также голову правления ПрАТ «УДП» и подконтрольных лиц. Функции каждого участника схемы были четко распределены.

«Действуя по схеме, злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с заранее определенной компанией, не связанной ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами», — заявили в САП.

В ноябре 2017 года согласно договору этой компании было передано 18 лихтеров стоимостью более 44,3 млн грн. В следующем году, введя в заблуждение новое руководство ПрАТ «УДП», злоумышленники заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн.

«В дальнейшем 32 лихтера были перегнаны в Турецкую Республику, где из них сделали 12 барж большей вместимости. После этого баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании», — сообщили в ведомстве.

В САП добавили, что на 12 упомянутых барж был наложен арест, и они были переданы в управление АРМА.

«Учитывая, что 4 подозреваемых находятся в розыске, в отношении них проводилось специальное досудебное расследование (in absentia)», — добавили в ведомстве.

суд САП

