У застосунку Дія тепер можна актуалізувати дані про місце проживання

Помилку у витягу про місце проживання тепер можна виправити в Дії у телефоні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які змінили ім’я, прізвище та побачили помилку в витягу про місце проживання, тепер можуть актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади. Для цього можна скористатися новим сервісом Актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади безпосередньо в застосунку Дія.

Як це зробити?

Авторизуйтесь у застосунку Дія

Перейдіть у розділ Сервіси — Місце проживання — Актуалізація даних місця проживання

— — Натисніть Перейти на вебсайт Дія та оберіть Подати заяву

та оберіть Виберіть, для кого актуалізуєте дані — для себе чи для своєї дитини. Якщо потрібно актуалізувати для себе та декількох дітей, подайте окрему заяву на кожного

Заповніть та перевірте заяву

Підпишіть її електронним підписом

Результат опрацювання надійде у застосунку

Зверніть увагу: сервіс наразі недоступний для мешканців тимчасово окупованого Криму та деяких районів Донецької і Луганської областей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.