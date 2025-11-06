У застосунку Дія тепер можна актуалізувати дані про місце проживання

Українці, які змінили ім’я, прізвище та побачили помилку в витягу про місце проживання, тепер можуть актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади. Для цього можна скористатися новим сервісом Актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади безпосередньо в застосунку Дія.
Як це зробити?
Зверніть увагу: сервіс наразі недоступний для мешканців тимчасово окупованого Криму та деяких районів Донецької і Луганської областей.
