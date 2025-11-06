В приложении Дия теперь можно актуализировать данные о месте проживания

Украинцы, которые изменили имя, фамилию и заметили ошибку в выписке о месте проживания, теперь могут актуализировать данные в Реестре территориальной громады. Для этого можно воспользоваться новым сервисом Актуализации данных в Реестре территориальной громады непосредственно в приложении Дия.
Как это сделать?
Обратите внимание: сервис в настоящее время недоступен для жителей временно оккупированного Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.