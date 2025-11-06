В приложении Дия теперь можно актуализировать данные о месте проживания

Ошибку в выписке о месте проживания теперь можно исправить в Дии на телефоне.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые изменили имя, фамилию и заметили ошибку в выписке о месте проживания, теперь могут актуализировать данные в Реестре территориальной громады. Для этого можно воспользоваться новым сервисом Актуализации данных в Реестре территориальной громады непосредственно в приложении Дия.

Как это сделать?

Авторизуйтесь в приложении Дия

Перейдите в раздел Сервисы — Место проживания — Актуализация данных места проживания

Нажмите Перейти на вебсайт Дия и выберите Подать заявление

Выберите, для кого актуализировать данные — для себя или для своего ребенка. Если нужно актуализировать для себя и нескольких детей, подайте отдельное заявление на каждого

Заполните и проверьте заявление

Подпишите его электронной подписью

Результат обработки будет отправлен вам в приложении

Обратите внимание: сервис в настоящее время недоступен для жителей временно оккупированного Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.