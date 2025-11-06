На Рівненщині затримали поліцейського Юрія Рибянського, який зник разом з арештованими коштами

Внутрішня безпека Нацполіції затримала правоохоронця Юрія Рибянського.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція Києва розшувала начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який він не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

У поліції заявляли, що під час перевірки правоохоронці виявили зникнення арештованих коштів.

Згодом у столичній поліції повідомили, що внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського.

«Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР», - йдеться у заяві.

