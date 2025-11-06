На Ровенщине задержали полицейского Юрия Рибянского, который пропал вместе с арестованными деньгами

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала правоохранителя Юрия Рибянского.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция Киева разыскивала начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рибянского, который не вышел на службу и не выходил на связь. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу.

В полиции заявляли, что во время проверки правоохранители обнаружили исчезновение арестованных средств.

Позже в столичной полиции сообщили, что внутренняя безопасность НПУ задержала правоохранителя Юрия Рибянского.

«Полицейского разыскали в Ровенской области. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР», — говорится в заявлении.

