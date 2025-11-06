Підприємець оскаржив штраф понад 800 тисяч гривень за порушення касових операцій: рішення апеляційного суду

Податкова перевірка виявила серйозні порушення в обліку товарів і касових операцій.

Другий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу платника, який оскаржив рішення щодо накладення штрафу за порушення при проведенні розрахункових операцій та веденні касових операцій. Про це розповіли у податковій службі.

Перевірка платника: порушення при розрахункових та касових операціях

Контролюючим органом проведено фактичну перевірку платника з метою дотримання порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій і свідоцтв, у тому числі про обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами), а також дотримання вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих та граничних цін і граничних рівнів торговельної надбавки (націнки).

Штрафні санкції за порушення під час перевірки

За результатами перевірки складено акт, яким встановлено порушення:

пункту 1 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР (зі змінами та доповненнями, далі – ЗУ № 265/95-ВР) – у частині непроведення розрахункових операції на повну суму покупки через зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу програмний реєстратор розрахункових операцій;

пункту 12 статті 3 ЗУ № 265/95-ВР – суб’єктом господарювання не забезпечено ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації;

абзацу 4 пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (із змінами та доповненнями, далі – ПК України) – суб’єктом господарювання не поставлено на податковий облік об’єкт оподаткування (торгове місце – магазин), через яке проводиться діяльність шляхом подачі форми № 20-ОПП;

статті 44, пункту 85.2 статті 85 ПК України – ненадання документів, які належать або пов’язані з предметом перевірки.

На підставі акту прийнято податкові повідомлення-рішення, якими до платника застосовано штрафні санкції у загальному розмірі 868,16 тис. гривень.

Рішення апеляційного суду

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу платника залишено без задоволення, а рішення Полтавського окружного адміністративного суду – без змін.

Судами взято до уваги доводи контролюючого органу з урахуванням висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 07.02.2024 у справі № 280/6422/22, від 26.04.2024 у справі № 420/9909/24.

Зокрема, суд зазначив, що якщо правовою підставою для проведення перевірки є відповідний підпункт 80.2 статті 80 ПК України, якій містить лише одну фактичну підставу для цього, то зазначення у наказі лише цього підпункту без розкриття його змісту та деталізації обставин не є істотним недоліком наказу, який давав би підстави вважати його протиправним.

Особа, в присутності якої проведено фактичну перевірку, не висловлювала жодних заперечень та не надавала пояснень про відсутність відношення до позивача чи здійснення ним господарської діяльності. У матеріалах справи відсутні докази акта/актів приймання-передачі приміщення, орендної/суборендної оплати за приміщення або право власності на приміщення та інші докази, які підтверджували б, що окрім платника господарську діяльність здійснюють також інші суб'єкти господарювання у магазині.

Під час проведення перевірки встановлено, що суб’єкт господарювання не забезпечив ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації. Згідно з описом товарних запасів, складеним контролюючим органом, документи про їх облік чи походження на загальну суму 865,2 тис. грн не надано. При поданні позову та під час судового розгляду відповідні документи також не були надані. Ненадання під час проведення перевірки документів, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу, визначено самостійною підставою для застосування штрафної санкції, передбаченої статтею 20 ЗУ № 265/95-ВР.

Здійснення контрольної закупки (контрольної розрахункової операції) за рахунок власних коштів працівників податкового органу є формальним порушенням процедури, яке не може бути підставою скасування правильного рішення, оскільки таке процедурне порушення не призвело б до ухвалення іншого рішення суб`єктом владних повноважень за умови дотримання ним передбаченої законом процедури.

Окрім того, оформлення декількох правопорушень в одному податковому повідомленні-рішенні не робить його протиправним, оскільки зі спірного податкового повідомлення-рішення можливо встановити його зміст, а в матеріалах справи наявний відповідний розрахунок податкового повідомлення-рішення.

Зазначені доводи стали підставою для ухвалення 07.10.2025 постанови Другим апеляційним адміністративним судом у справі № 440/9391/24 на користь контролюючого органу.

