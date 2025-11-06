Предприниматель обжаловал штраф более 800 тысяч гривен за нарушение кассовых операций: решение апелляционного суда

Налоговая проверка выявила серьезные нарушения в учете товаров и кассовых операций.

Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу плательщика, который оспаривал решение о наложении штрафа за нарушения при проведении расчетных операций и ведении кассовых операций. Об этом сообщили в налоговой службе.

Проверка плательщика: нарушения при расчетных и кассовых операциях

Контролирующим органом проведена фактическая проверка плательщика с целью соблюдения порядка проведения расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий и свидетельств, в том числе об обороте подакцизных товаров, соблюдения работодателем законодательства о заключении трудовых договоров, оформлении трудовых отношений с работниками (наемными лицами), а также соблюдения требований законодательства относительно установленных государством фиксированных и предельных цен и предельных уровней торговой надбавки (наценки).

Штрафные санкции за нарушения при проверке

По результатам проверки составлен акт, в котором установлены нарушения:

пункта 1 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 № 265/95-ВР (с изменениями и дополнениями) – в части непроведения расчетных операций на полную сумму покупки через зарегистрированный фискальным сервером контролирующего органа программный регистратор расчетных операций;

пункта 12 статьи 3 ЗУ № 265/95-ВР – субъектом хозяйствования не обеспечено ведение учета товарных запасов по месту их реализации;

абзаца 4 пункта 63.3 статьи 63 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 № 2755-VІ (с изменениями и дополнениями) – субъектом хозяйствования не поставлен на налоговый учет объект налогообложения (торговое место – магазин), через которое осуществляется деятельность путем подачи формы № 20-ОПП;

статьи 44, пункта 85.2 статьи 85 Налогового кодекса Украины – ненадление документов, которые принадлежат или связаны с предметом проверки.

На основании акта были приняты налоговые уведомления-решения, которыми к плательщику применены штрафные санкции в общем размере 868,16 тыс. гривен.

Решение апелляционного суда

Постановлением Второго апелляционного административного суда апелляционную жалобу плательщика оставили без удовлетворения, а решение Полтавского окружного административного суда – без изменений.

Судами учтены доводы контролирующего органа с учетом выводов Верховного Суда, изложенных в постановлениях от 07.02.2024 по делу № 280/6422/22, от 26.04.2024 по делу № 420/9909/24.

В частности, суд отметил, что если правовой основанием для проведения проверки является соответствующий подпункт 80.2 статьи 80 Налогового кодекса Украины, который содержит только одно фактическое основание для этого, то указание в приказе только этого подпункта без раскрытия его содержания и детализации обстоятельств не является существенным недостатком приказа, который давал бы основания считать его противоправным.

Лицо, в присутствии которого была проведена фактическая проверка, не высказывало никаких возражений и не предоставляло пояснений о отсутствии отношения к истцу или осуществлению им хозяйственной деятельности. В материалах дела отсутствуют доказательства акта/актов передачи помещения, арендной/субарендной оплаты за помещение или права собственности на помещение и другие доказательства, которые подтверждали бы, что кроме плательщика хозяйственную деятельность осуществляют также другие субъекты хозяйствования в магазине.

Во время проведения проверки установлено, что субъект хозяйствования не обеспечил ведение учета товарных запасов по месту их реализации. Согласно описанию товарных запасов, составленному контролирующим органом, документы об их учете или происхождении на общую сумму 865,2 тыс. грн не были предоставлены. При подаче иска и во время судебного разбирательства соответствующие документы также не были предоставлены. Невыполнение во время проверки предоставления документов, которые подтверждают учет товаров, находящихся в месте продажи, определено самостоятельным основанием для применения штрафной санкции, предусмотренной статьей 20 ЗУ № 265/95-ВР.

Проведение контрольной закупки (контрольной расчетной операции) за счет собственных средств работников налогового органа является формальным нарушением процедуры, которое не может быть основанием для отмены правильного решения, так как такое процедурное нарушение не привело бы к вынесению другого решения субъектом властных полномочий при соблюдении им предусмотренной законом процедуры.

Кроме того, оформление нескольких правонарушений в одном налоговом уведомлении-решении не делает его противоправным, так как из оспариваемого налогового уведомления-решения возможно установить его содержание, а в материалах дела имеется соответствующий расчет налогового уведомления-решения.

Указанные доводы стали основанием для принятия 07.10.2025 постановления Вторым апелляционным административным судом в деле № 440/9391/24 в пользу контролирующего органа.

