ВРП внесе Зеленському подання про призначення шістьох суддів до апеляційних судів

Рішення про внесення подань про призначення суддів ВРП ухвалила 6 листопада.

Вища рада правосуддя 6 листопада ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення шістьох суддів на посади до апеляційних судів:

Гнап Діани Дмитрівни – на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;

Демчини Тетяни Юріївни – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Іванова Вадима Петровича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Кушнір Віталіни Олександрівни – на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Манюка Петра Теодоровича – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Савицької Наталії Валентинівни – на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.

