ВРП внесет Зеленскому представление о назначении шести судей в апелляционные суды

Решение о внесении представлений о назначении судей ВРП приняла 6 ноября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая рада правосудия 6 ноября приняла решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении шести судей на должности в апелляционные суды:

Гнап Дианы Дмитриевны — на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда;

Демчины Татьяны Юрьевны — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Иванова Вадима Петровича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Кушнир Виталини Александровны — на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Манюка Петра Теодоровича — на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Савицкой Наталии Валентиновны — на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.