10 листопада у КЦС ВС відбудуться збори суддів щодо обрання голови

У КЦС ВС відбудуться збори суддів щодо обрання голови суду та інших питань.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 10 листопада, о 10:00 у Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбудуться збори суддів. Про це повідомив Верховний Суд.

На порядку денному:

– обрання голови КЦС ВС;

– обрання судді до Великої Палати ВС;

– внесення змін до кількісного і персонального складу судових палат КЦС ВС;

– внесення змін до персонального складу постійних колегій суддів;

– визначення резервних суддів для постійних колегій суддів у складі трьох суддів;

– внесення змін до складу об'єднаної палати КЦС ВС.

Нагадаємо, раніше у КЦС ВС не змогли обрати голову Суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.