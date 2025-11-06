10 ноября в КГС ВС состоятся собрания судей по выбору председателя

В КГС ВС состоится собрание судей по избранию председателя суда и другим вопросам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 10 ноября, в 10:00 в Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоятся собрания судей. Об этом сообщил Верховный Суд.

В повестке дня:

– выбор председателя КГС ВС;

– выбор судьи в Большую Палату ВС;

– внесение изменений в количественный и персональный состав судебных палат КГС ВС;

– внесение изменений в персональный состав постоянных коллегий судей;

– определение резервных судей для постоянных коллегий судей в составе трех судей;

– внесение изменений в состав объединенной палаты КГС ВС.

Напомним, ранее в КГС ВС не смогли выбрать председателя Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.