10 ноября в КГС ВС состоятся собрания судей по выбору председателя

В понедельник, 10 ноября, в 10:00 в Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоятся собрания судей. Об этом сообщил Верховный Суд.
В повестке дня:
– выбор председателя КГС ВС;
– выбор судьи в Большую Палату ВС;
– внесение изменений в количественный и персональный состав судебных палат КГС ВС;
– внесение изменений в персональный состав постоянных коллегий судей;
– определение резервных судей для постоянных коллегий судей в составе трех судей;
– внесение изменений в состав объединенной палаты КГС ВС.
Напомним, ранее в КГС ВС не смогли выбрать председателя Суда.
