Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії – Зеленський

Україна відповість на російські санкції проти урядовців.

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення, синхронізуючи їх з 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу, які вводяться проти Росії у зв’язку з війною в Україні. Пакет набуває чинності від сьогодні.

Зеленський зазначив, що цей пакет є сильним і дієвим, зокрема, він спрямований проти експорту російських ресурсів, обмежує схеми постачання в Росію електронних компонентів і має загальний вплив на зниження російських доходів, оцінюваний в десятки мільярдів євро щорічно.

Україна також вводить власні санкції проти російських компаній, які займаються видобутком ресурсів в Арктиці, що фінансує здатність Росії вести війну. Зеленський підкреслив, що цей крок буде підтримано міжнародними партнерами, які врахують українські пропозиції в своїх санкційних пакетах.

Окрім того, Президент доручив РНБО України підготувати нові санкції щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів. Україна також дасть відповідь на російські санкції проти українських урядовців, зокрема прем'єр-міністра.

Зеленський підкреслив, що російські санкції не створюють реальних проблем, але в умовах глобального тиску на Росію, зокрема на дипломатичному рівні, вони повинні отримати відповідну реакцію.

