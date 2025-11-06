Украина синхронизировала 19-й пакет санкций ЕС против России — Зеленский

Украина ответит на российские санкции против членов правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения, синхронизируя их с 19-м пакетом санкций Европейского Союза, который вводится против России в связи с войной в Украине. Пакет вступает в силу с сегодняшнего дня.

Зеленский отметил, что этот пакет является сильным и действенным, в частности, он направлен против экспорта российских ресурсов, ограничивает схемы поставок в Россию электронных компонентов и оказывает общий эффект на снижение российских доходов, оцениваемых в десятки миллиардов евро ежегодно.

Украина также вводит собственные санкции против российских компаний, которые занимаются добычей ресурсов в Арктике, что финансирует способность России вести войну. Зеленский подчеркнул, что этот шаг будет поддержан международными партнерами, которые учтут украинские предложения в своих санкционных пакетах.

Кроме того, Президент поручил РНБО Украины подготовить новые санкции против субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов. Украина также даст ответ на российские санкции против украинских чиновников, в частности, премьер-министра.

Зеленский подчеркнул, что российские санкции не создают реальных проблем, но в условиях глобального давления на Россию, в том числе на дипломатическом уровне, они должны получить соответствующую реакцию.

