Цифровизация сбора налогов, обеспеченные антикоррупционные органы, независимые суды – спецпредставитель США озвучила перечень реформ для Украины

Поддержка Украины со стороны американских налогоплательщиков и Конгресса напрямую зависит от независимой судебной системы, цифровых систем сбора налогов и должным образом обеспеченных НАБУ, САП и ВАКС.

Цифровизация системы сбора налогов, надлежащим образом обеспеченные НАБУ, САП и ВАКС, суды, независимые от внешнего вмешательства. Такие приоритеты США по финансовой поддержке Украины назвала спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, назначенная Президентом США, накануне Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня.

«8 из 10 украинцев считают, что нужно больше бороться с коррупцией, и мы должны им помочь», - указала она.

В частности, по ее мнению, это означает судебную систему, защищенную от внешнего вмешательства, цифровую таможню и цифровые системы сбора налогов, наделенные полномочиями, должным образом обеспеченными антикоррупционными следователями, прокурорами и судьями (т.е. НАБУ, САП и ВАКС).

«Когда я разговариваю с американскими генеральными директорами, особенно с теми, кто работает в таких важных секторах как оборона и энергетика, первый вопрос, что они поднимают со мной – после того, как спрашивают о войне – это всегда необходимость ускорить реформы и бороться с коррупцией. Американские налогоплательщики и Конгресс также – справедливо – требуют реформ» - подчеркнула Прицкер.

По ее мнению, Украина достигла значительного прогресса в своей программе реформ, включая принятие некоторых сложных решений относительно декларирования активов, антимонопольного регулирования, реформы судебной дисциплины и корпоративного управления.

Ее слова прокомментировал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

Он подчеркнул, что слова Пенни Прицкер означают, что в условиях войны поддержка США сектора обновления и государственного сектора в целом не будет безусловной.

«Времена меняются. США ясно дают понять, что поддержка будет только тем, кто действительно борется за прозрачность и честность в управлении. Без этого какая-либо финансовая помощь будет под угрозой. Конгресс и налогоплательщики США не будут поддерживать страну, которая не выполняет свои обязательства по реформированию ключевых секторов государственного управления.

По словам Прицкер, в разговорах с американскими CEO она постоянно слышит, что без быстрого и эффективного решения проблемы коррупции никакие инвестиции не будут возможны» - подчеркнул он.

«США ужесточаются в своих требованиях. Поддержка Украины со стороны американских налогоплательщиков и Конгресса напрямую зависит от успеха в борьбе с коррупцией, независимой судебной системы, свободной прессы, цифровых систем сбора налогов и независимых антикоррупционных органов, без которых какие-либо усилия по восстановлению страны будут напрасны» - подытожил Мустафа Найем.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривает условие о заключении между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части помощи.

Так, не позднее чем через 60 дней после даты введения норм закона в действие – то есть, до конца июня, Президент США Джо Байден должен заключить Соглашение с Правительством Украины о возвращении Украиной Соединенным Штатом экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов по разделам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии».

Погашение, которое будет предусмотрено таким Соглашением, осуществляется на условиях, устанавливаемых Президентом США.

Автор: Наталя Мамченко

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