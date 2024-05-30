На Киевщине мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал матери подорвать дом

К правоохранителям обратилась 65-летняя женщина и заявила о том, что ее сын угрожает ей подорвать дом.

Скриншот из видео полиции

В селе Глубокое в Киевской области правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, который имел при себе боевую гранату. Как сообщили в полиции области, на днях к правоохранителям обратилась 65-летняя женщина и заявила о том, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения в руках с предметом похожим на гранату угрожает ей подорвать дом.

Правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины корпус ручной обломочной наступательной гранаты РГД-5 и взрыватель типа УЗРГМ-2.

Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного заключения.

По данному факту следователи по процессуальному согласованию Бориспольской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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