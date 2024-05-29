В «Дії» запустили функцию регистрации брака онлайн, пока в тестовом режиме

Через приложение можно подать заявление о браке и зарегистрировать его, не посещая никаких учреждений.

В приложении «Дія» в тестовом режиме запустили функцию регистрации брака онлайн. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не придется никуда ходить — хватит Дії. Услуга будет суперактуальна для пар на расстоянии, а также для военных», — отметил Федоров.

Так, при подаче заявления система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не ранее чем за пять дней до.

Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дії, а физический документ пара может заказать доставкой или забрать в отделении Укрпочты.

Пара может протестировать возможность жениться через «Дію».

Присоединиться можно, если:

имеете ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дії;

имеете верифицированный налоговый номер;

холостые на момент подачи заявления;

если разведены, имеете актовую запись об этом в ДРАЦС.

Отмечается, что на бета-тестирование должны зарегистрироваться жених и невеста. Сделать это можно по ссылке.

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