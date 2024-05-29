У «Дії» запустили функцію реєстрації шлюбу онлайн, поки що у тестовому режимі

Через додаток можна подати заяву про шлюб та зареєструвати її, не відвідуючи жодних установ.

У застосунку «Дія» в тестовому режимі запустили функцію реєстрації шлюбу онлайн. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових», — зазначив Федоров.

Так, під час подачі заяви система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до.

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію», а фізичний документ пара може замовити доставкою чи забрати у відділенні Укрпошти.

Пари можуть протестувати можливість одружитися через «Дію».

Долучитися можна, якщо:

маєте ID-картку чи біометричний закордонний паспорт в Дії;

маєте верифікований податковий номер;

неодружені на момент подання заяви;

якщо розлучені, маєте актовий запис про це у ДРАЦС.

Наголошується, що на бета-тестування мають зареєструватись наречений і наречена. Зробити це можна за посиланням.

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