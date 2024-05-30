На Черкащині судитимуть чоловіка, який ошукав військовослужбовця на понад 34 000 грн

Чоловік викрав банківську картку військовослужбовця та зняв готівку в касах торгових мереж та банкоматах.

У Черкасах до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, крадіжки та шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, раніше судимий за крадіжку 30-річний чоловік, перебуваючи у квартирі військовослужбовця Збройних Сил України, викрав його пластикову банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» та за допомогою свого мобільного телефону і телефону потерпілого здійснив входи до облікового запису від його імені у мобільному додатку «Приват-24».

Таким чином, зловмисник зняв готівку в касах торгових мереж та банкоматах м. Черкаси на загальну суму майже 30 тис. грн.

У подальшому шахрай уклав від імені потерпілого через мережу «інтернет» кредитні договори у фінансових установах та заволодів отриманими кредитними коштами у сумі понад 4 тис. грн.

Загалом шахрайськими діями обвинуваченого завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 34 тис. грн.

У прокуратурі додали, що зловмиснику загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.