Організували нелегальні гральні заклади: у Києві судитимуть 7 ділків

Ділки організували нелегальні гральні заклади у Дарницькому районі столиці.

У Києві направлено обвинувальний акт стосовно семи учасників організованої групи за обвинуваченням в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії та організації роботи закладу, що надавав можливість грати в азартні ігри через мережу Інтернет.

Як повідомила Київська міська прокуратура, учасники вказаної організованої групи упродовж 2023 року незаконно організовували роботу чотирьох гральних закладів у Дарницькому районі Києва. Облаштували казино у нежитлових приміщеннях, куди клієнтів пускали лише за попереднім записом.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спеціальне гральне обладнання, комп’ютерну техніку, чорнову документацію та гроші, отримані від незаконної діяльності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 40 тис. до 50 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

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