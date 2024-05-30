Организовали нелегальные игровые заведения: в Киеве будут судить 7 дельцов

Дельцы организовали нелегальные игорные заведения в Дарницком районе столицы.

В Киеве направлен обвинительный акт в отношении семи участников организованной группы по обвинению в организации и проведении азартных игр без лицензии и организации работы заведения, что давало возможность играть в азартные игры через Интернет.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, участники указанной организованной группы в течение 2023 года незаконно организовывали работу четырех игорных заведений в Дарницком районе Киева. Обустроили казино в нежилых помещениях, куда клиентов пускали только по предварительной записи.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли специальное игровое оборудование, компьютерную технику, черновую документацию и деньги, полученные от незаконной деятельности.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от 40 тыс. до 50 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

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