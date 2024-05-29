На границе с Молдовой обнаружили «пассажира-невидимку»

Пограничники обнаружили мужчину, который спрятался на спальном месте, что находилось в сложенном положении.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На границе с Молдовой пограничники обнаружили «пассажира-невидимку». Как сообщили в ГПСУ, поздно вечером через пункт пропуска Мамалыга на выезд из Украины следовал грузовой автомобиль. Во время осуществления мер пограничного контроля водитель утверждал, что едет один.

Однако при осмотре кабины транспорта пограничники обнаружили мужчину, который спрятался на спальном месте, что находилось в сложенном положении.

В ходе дальнейшего общения пограничники выяснили, что мужчина хотел таким образом выехать в Молдову, без погранично-таможенного контроля.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Водителя передали представителям Национальной полиции вместе с сообщением об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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