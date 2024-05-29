Можно ли расторгнуть брак, если семейная пара находится за границей: разъяснение

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев объяснило, можно ли расторгнуть брак, если семейная пара находится за границей.
В целях обеспечения доступности граждан к административным услугам в сфере ГРАГС и в рамках реализации постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2023 № 66 «Об обеспечении осуществления зарубежными дипломатическими учреждениями Украины полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного положения» украинцы за границей получают доступ к необходимым услугам в заграничных дипломатических учреждениях - посольствах или консульствах.
Конечно, каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения и подхода, но основные пути для расторжения брака для пары, находящейся вне Родины, следующие:
Украинским законодательством не предусмотрена онлайн-процедура расторжения брака в органах государственной регистрации актов гражданского состояния или в органах, которым делегированы такие полномочия.
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