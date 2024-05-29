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Можно ли расторгнуть брак, если семейная пара находится за границей: разъяснение

23:30, 29 мая 2024
Пребывание супругов за пределами Украины не является препятствием для расторжения брака.
Можно ли расторгнуть брак, если семейная пара находится за границей: разъяснение
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев объяснило, можно ли расторгнуть брак, если семейная пара находится за границей.

В целях обеспечения доступности граждан к административным услугам в сфере ГРАГС и в рамках реализации постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2023 № 66 «Об обеспечении осуществления зарубежными дипломатическими учреждениями Украины полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного положения» украинцы за границей получают доступ к необходимым услугам в заграничных дипломатических учреждениях - посольствах или консульствах.

Конечно, каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения и подхода, но основные пути для расторжения брака для пары, находящейся вне Родины, следующие:

  1. Первый способ подходит супругам, не имеющим общих несовершеннолетних детей и находящихся в одной стране — они должны обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины за границей и подать совместное заявление о расторжении брака.

Украинским законодательством не предусмотрена онлайн-процедура расторжения брака в органах государственной регистрации актов гражданского состояния или в органах, которым делегированы такие полномочия.

  1. Второй способ пригодится парам, в которых есть общие несовершеннолетние дети, или супруги не могут подать совместное заявление о расторжении брака, например, из-за пребывания в разных городах или государствах, или когда расторжение брака инициировано только одной стороной. В таком случае единственным способом расторжения брака по законодательству Украины остается его расторжение в судебном порядке. И обращаем внимание, что супруги могут воспользоваться онлайн-сервисом подачи заявлений в систему Электронного суда.
  2. Еще одним способом расторжения брака может стать обращение в компетентные органы страны пребывания. В этом случае процедура расторжения брака состоится по законодательству того государства, в котором находятся супруги.

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