Чи можна розірвати шлюб, якщо сімейна пара перебуває за кордоном: роз’яснення

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ пояснило, чи можна розірвати шлюб, якщо сімейна пара перебуває за кордоном.
З метою забезпечення доступності громадян до адміністративних послуг у сфері ДРАЦС і в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану» українці за кордоном отримують доступ до потрібних послуг у закордонних дипломатичних установах — посольствах або консульствах.
Звісно, кожна ситуація потребує індивідуального розгляду та підходу, але основні шляхи для розірвання шлюбу для пари, яка знаходиться поза межами Батьківщини, наступні:
Українським законодавством не передбачено онлайн-процедура розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану, або в органах, яким делеговано такі повноваження.
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