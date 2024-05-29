Чи можна розірвати шлюб, якщо сімейна пара перебуває за кордоном: роз’яснення

Перебування подружжя за межами України не є перешкодою для розірвання шлюбу

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ пояснило, чи можна розірвати шлюб, якщо сімейна пара перебуває за кордоном.

З метою забезпечення доступності громадян до адміністративних послуг у сфері ДРАЦС і в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану» українці за кордоном отримують доступ до потрібних послуг у закордонних дипломатичних установах — посольствах або консульствах.

Звісно, кожна ситуація потребує індивідуального розгляду та підходу, але основні шляхи для розірвання шлюбу для пари, яка знаходиться поза межами Батьківщини, наступні:

Перший спосіб підходить подружжям, які не мають спільних неповнолітніх дітей та перебувають в одній країні — вони разом мають звернутися до найближчого дипломатичного представництва України за кордоном та подати спільну заяву про розірвання шлюбу.

Українським законодавством не передбачено онлайн-процедура розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану, або в органах, яким делеговано такі повноваження.

Другий спосіб стане в нагоді парам, в яких є спільні неповнолітні діти, або ж чоловік та дружина не можуть подати спільну заяву про розірвання шлюбу, наприклад, через перебування в різних містах чи державах, або ж коли розірвання шлюбу ініційовано лише однією стороною. У такому випадку єдиним способом розірвання шлюбу за законодавством України залишається його розірвання в судовому порядку. І звертаємо увагу, що подружжя може скористатись онлайн-сервісом подачі заяв до системи Електронного суду. Ще одним способом розірвання шлюбу може стати звернення до компетентних органів країни перебування. У цьому випадку процедура розірвання шлюбу відбудеться за законодавством тієї держави, в якій перебуває подружжя.

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