Парламент Колумбии проголосовал за запрет корриды

Принятое решение предусматривает поэтапный запрет жестоких боев, кульминацией которых является смерть быка.

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Конгресс Колумбии принял запрет на корриду по всей стране. Теперь закон должен подписать президент Густаво Петр. Об этом сообщает Associated Press.

93 депутата проголосовали за запрет корриды. Два парламентария выступили против.

Принятое решение направлено на постепенное запрещение практик «жестоких развлечений с животными», включающих бои быков, корралехи, у которых нет тореадора, а также шоу с телятами.

Правительство также должно обеспечить экономическое и трудовое восстановление для людей, для которых коррида – главный род деятельности. Документ предусматривает трансформирование арен для корриды для использования во время культурных и спортивных мероприятий.

Текст законопроекта должен быть окончательно согласован в Сенате и Палате представителей Конгресса. Отмечается, что эта процедура обычно продвигается легко и нужно, чтобы скорректировать мелкие детали перед тем, как документ подпишет президент.

В случае подписания документа президентом запрет вступит в силу через три года.

Колумбия была одной из пяти латиноамериканских стран, разрешавших корриду, вместе с Венесуэлой, Перу, Мексикой и Эквадором. Две последние частично запретили корриду в некоторых штатах и ​​городах.

Соответствующая инициатива вызвала сопротивление в парламенте страны, где за последние шесть лет провалились не менее четырех законопроектов, которыми пытались запретить корриду.

Ранее сообщалось, что Испания отменяет Национальную премию из корриды, чтобы не пытать животных.

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