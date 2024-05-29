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Парламент Колумбії проголосував за заборону кориди

18:56, 29 травня 2024
Ухвалене рішення передбачає поетапну заборону жорстоких боїв, кульмінацією яких є смерть бика.
Парламент Колумбії проголосував за заборону кориди
Фото з відкритих джерел
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Конгрес Колумбії ухвалив заборону кориди по всій країні. Тепер закон має підписати президент Густаво Петро. Про це повідомляє Associated Press.

93 депутати проголосували за заборону кориди. Двоє парламентарів виступили проти.

Ухвалене рішення спрямоване на поступову заборону практик «жорстоких розваг з тваринами», які включають бої биків, корралехи, у яких немає тореадора, а також шоу з телятами.

Уряд також має забезпечити економічне та трудове відновлення для людей, для яких корида — головний рід діяльності. Документ передбачає трансформування арен для кориди для використання під час культурних і спортивних заходів.

Текст законопроєкту мають остаточно узгодити у Сенаті та Палаті представників Конгресу. Зазначається, що ця процедура зазвичай просувається легко і потрібна, щоб скоригувати дрібні деталі перед тим, як документ підпише президент.

У разі підписання документа президентом заборона стане чинною через три роки.

Колумбія була однією з пʼяти латиноамериканських країн, які дозволяли кориду, разом з Венесуелою, Перу, Мексикою та Еквадором. Дві останні частково вже заборонили кориду в деяких штатах і містах.

Відповідна ініціатива викликала спротив у парламенті країни, де за останні шість років провалилися щонайменше чотири законопроєкти, якими намагалися заборонити кориду.

Раніше повідомлялося, що Іспанія скасовує Національну премію з кориди, аби не катувати тварин.

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