Україні треба прискорити реформи і боротися з корупцією, американські платники податків вимагають реформ – спецпредставник США Пріцкер

Українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США.

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Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, призначена Президентом США Джо Байденом, 28 травня назвала пріоритети США щодо фінансової підтримки України на зустрічі Ради з міжнародних відносин. Зробила вона це напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня.

Фактично вона окреслила деталі раніше озвученої нею тези, що гроші будуть надаватися в обмін на реформи. Нагадаємо, раніше Пріцкер прямо заявила, що для того, щоб отримувати кошти від США, будуть певні умови, які гарантуватимуть, що Україна буде належним чином розпоряджатися грошима.

Отже, у своєму виступі 28 травня пані Пріцкер спочатку зосередилася на тому, що «широка економічна картина (в Україні – прим. ред.) надихає».

«Незважаючи на війну рф та окупацію 17% території, ВВП України зріс на 5% у 2023 році і планує зрости ще на 4,5% цього року. Інвестиції зросли на 17%. У січні податкові надходження зросли на 25%. У 2023 році в Україні було зареєстровано понад 37 тисяч нових підприємств, що більше, ніж у 2021 році – до війни.

Американські компанії поза оборонним сектором допомагають співавторам цього відновлення:

McDonalds відкрив більше ресторанів в Україні та обслуговував понад 100 мільйонів українців минулого року, закуповуючи 70% своєї яловичини, молочних продуктів, овочів і соняшникової олії з України.

А ADM і Cargill інвестують у сільськогосподарські проекти та реінвестують прибуток назад у багаті чорноземи України. Ось чому понад 50 американських компаній приїжджають на Берлінську конференцію, щоб розповісти про свої інвестиції – і навіть розширення – в Україні» - зазначила Пріцкер.

«Просто подивіться на Київ, щоб побачити, що може принести майбутнє. Зійшовши з поїзда з Польщі, ви побачите гамірне європейське місто з процвітаючою промисловістю, дітьми, які йдуть до школи, батьками на роботу, людьми, які ходять по магазинах, бурхливим нічним життям і навіть регулярними пробками. Він став економічним маяком України, що стало можливим завдяки захисній парасольці ППО. Те ж саме починає відбуватися і в Одесі» - вказала спецпредставник.

Вона підкреслила, що «безпека має важливе значення для залучення великих інвестицій».

«Для того, щоб створити прорив економічної діяльності, створити робочі місця та залучити інвестиції приватного сектору, важливо, щоб ми та наші союзники з’ясували, як забезпечити достатній захист повітря в українських центрах комерційної діяльності, таких як Харків, Дніпро, Львів, і за їх межами» - пояснила вона.

Що з реформами

«Хоча все це є важливим і позитивним, ми не можемо бути наївними щодо викликів, з якими стикається Україна, і це не лише виклики на полі бою. Ми повинні чітко розуміти, що потрібно для того, щоб країна виграла не тільки війну, але й налаштувалася на майбутнє. Отже, дозвольте мені описати, що, на нашу думку, для цього потрібно» - почала Пріцкер блок виступу стосовно реформ.

Так, за її словами, щоб виграти «в довгостроковій перспективі», є 5 важливих елементів, з якими мають впоратися українці за підтримки міжнародної спільноти. Саме вони будуть в центрі дискусій на Конференції відновлення України в Берліні 11-12 червня. Вони включають:

Системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту кордону та над великими населеними пунктами;

Культура, яка підтримує верховенство права та відкидає корупцію;

Уряд, який має спроможність визначати вигідні проекти для інвестицій і забезпечувати узгоджене міжміністерське планування;

Глобальний ринок, що пропонує інструменти управління ризиками, які полегшують прийняття інвестиційних рішень;

Достатній капітал, особливо використання російських суверенних активів для фінансування цього бачення.

Кожен із них є ключовим пріоритетом США.

Стосовно антикорупційних реформ, то, як вказала Пріцкер, «захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військовий захист».

«8 із 10 українців вважають, що потрібно більше боротися з корупцією, і ми повинні їм допомогти. Це означає судову систему, захищену від зовнішнього втручання. Це означає пресу, вільну від політичного впливу чи тиску. Це означає цифрову митницю та інші системи збору податків. Це означає незалежних, наділених повноваженнями, належним чином забезпечених антикорупційних слідчих, прокурорів та суддів. Це означає зміцнення верховенства права для кожного.

Коли я розмовляю з американськими генеральними директорами, особливо з тими, хто працює в таких важливих секторах, як оборона та енергетика, перше, що вони піднімають зі мною – після того, як запитують про війну – це завжди необхідність прискорити реформи та боротися з корупцією.

Американські платники податків і Конгрес також – справедливо – вимагають реформ» - підкреслила Пріцкер.

На її думку, «Україна досягла значного прогресу у своїй програмі реформ, включаючи ухвалення деяких складних рішень». «Лише за останні 6 місяців, наприклад, в Україні було прийнято законодавство щодо декларування активів, антимонопольного регулювання, реформи судової дисципліни та корпоративного управління.

Я щиро вірю, що ці зусилля змінити культуру в Україні зрештою стануть такою ж частиною спадщини уряду Зеленського, як і сама перемога у війні. Він розуміє, що боротьба з корупцією пов’язана з безпечним, процвітаючим західним майбутнім України. Для цього потрібна не лише зміна системи, а й зміна культури» - заявила Пріцкер.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини допомоги.

Так, не пізніше, ніж через 60 днів після дати введення норм закону в дію – тобто, до кінця червня, Президент США Джо Байден має укласти Угоду з Урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатом економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим витрат, які надаються за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії».

Погашення, яке буде передбачене такою Угодою здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Угода не може передбачати скасування будь-якої чи всіх сум заборгованості, за винятком випадків, передбачених у розділі стосовно анулювання заборгованості.

«Фонд економічної підтримки» передбачає кошти 7,89 млрд доларів США, які будуть доступні до 30 вересня 2025 року за сукупності умов.

Таким чином, не виключено, що незабаром Україна отримає новий план реформ, де будуть тези і стосовно боротьби з корупцією, і стосовно судової реформи.

Автор: Наталя Мамченко

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