У ТЦК нагадали військовослужбовцям, хто отримає компенсацію за невикористану відпустку

11:49, 23 листопада 2025
Військовослужбовці при звільненні можуть отримати компенсацію за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, зокрема й за минулі роки.
Фото: GettyImages
Донецький обласний ТЦК нагадав, що під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть розраховувати на 30 днів щорічної відпустки. Однак не завжди виходить використати всі ці дні за рік з різних причин.

«Невикористані дні відпустки військовослужбовців нікуди не зникають. Так, відгуляти їх в наступному році не вийде. Але їх можна використати при звільненні зі служби або отримати за них компенсацію. Це передбачено Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також Наказом МОУ № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», - заявили у ТЦК.

Зокрема, військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, за їхнім бажанням надається відпустка з наступним виключенням зі списків особового складу військової частини тривалістю, що визначається пропорційно часу, прослуженому в році звільнення за кожен повний місяць служби. За час такої відпустки виплачується грошове забезпечення.

Або військовослужбовці при звільненні можуть отримати компенсацію за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, зокрема й за минулі роки.

Розрахунок грошового забезпечення або компенсації за всі невикористані дні відпустки здійснюється, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

Як отримати компенсацію?

При звільненні потрібно подати рапорт командиру військової частини з клопотанням компенсувати дні невикористаної відпустки. У рапорті має зазначатися підстава та дата звільнення, кількість днів невикористаної додаткової відпустки та норма закону, що передбачає таку компенсацію

