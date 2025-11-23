  1. В Украине

В ТЦК напомнили военнослужащим, кто получит компенсацию за неиспользованный отпуск

11:49, 23 ноября 2025
Военнослужащие при увольнении могут получить компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска, а также дни дополнительного отпуска, в том числе и за прошлые годы.
Фото: GettyImages
Донецкий областной ТЦК напомнил, что во время действия военного положения военнослужащие могут рассчитывать на 30 дней ежегодного отпуска. Однако не всегда удается использовать все эти дни за год по различным причинам.

«Неиспользованные дни отпуска военнослужащих никуда не исчезают. Да, отгулять их в следующем году не получится. Но их можно использовать при увольнении со службы или получить за них компенсацию. Это предусмотрено Законом Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”, а также Приказом МОУ № 260 “Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам”», — заявили в ТЦК.

В частности, военнослужащим, увольняющимся с военной службы, по их желанию предоставляется отпуск с последующим исключением из списков личного состава воинской части продолжительностью, которая определяется пропорционально времени, прослуженному в году увольнения, за каждый полный месяц службы. За время такого отпуска выплачивается денежное обеспечение.

Или военнослужащие при увольнении могут получить компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска, а также дни дополнительного отпуска, в том числе и за прошлые годы.

Расчет денежного обеспечения или компенсации за все неиспользованные дни отпуска осуществляется исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должности. При этом однодневный размер денежного обеспечения определяется путем деления месячного размера денежного обеспечения на 30 календарных дней.

Как получить компенсацию?

При увольнении необходимо подать рапорт командиру воинской части с ходатайством компенсировать дни неиспользованного отпуска. В рапорте должны быть указаны основание и дата увольнения, количество дней неиспользованного дополнительного отпуска и норма закона, предусматривающая такую компенсацию.

