  1. В Україні

Українська делегація почала роботу в Женеві, де заплановані переговори щодо мирного плану

14:49, 23 листопада 2025
Представники України провели першу зустріч із радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції і Німеччини.
Українська делегація почала роботу в Женеві, де заплановані переговори щодо мирного плану
Фото: geneva.mfa.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська делегація, призначена Президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію.

У Женеві на 23 листопада заплановані переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

«Провів першу зустріч із радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції і Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером. Наступна зустріч – із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України», – заявив Єрмак.

Згодом Президент Володимир Зеленський додав, що розраховує на «позитивний результат» переговорів.

«Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська й американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас», – написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, у Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів. 

Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. 

За даними Sky News, Володимир Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна війна Володимир Зеленський Швейцарія Андрій Єрмак

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

ВС уточнив тлумачення статті 368 КК України: для кваліфікації хабаря достатньо факту вимагання

Суд поставив крапку у тривалій дискусії щодо того, чи потрібно доводити «неправомірність» дій посадовця при отриманні хабаря.

У Раді з’явився проєкт постанови, що запускає міжнародне переслідування корупціонерів і їхніх статків

Іноземні уряди планують залучити до пошуку та екстрадиції підозрюваних у корупції.

Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст

Законопроєкт 14005 цифровізує виконавче провадження: після сплати боргу громадяни автоматично виключаються з реєстру боржників, а підстави для стягнення житла залишаються без змін.

В Умані майор у ТЦК хотів продавати аспіранту духовної академії його законну відстрочку за $3000: суд виніс вирок

Аспіранту духовної академії хотіли продати його ж право.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]