Українська делегація почала роботу в Женеві, де заплановані переговори щодо мирного плану

Представники України провели першу зустріч із радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції і Німеччини.

Фото: geneva.mfa.gov.ua

Українська делегація, призначена Президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію.

У Женеві на 23 листопада заплановані переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

«Провів першу зустріч із радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції і Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером. Наступна зустріч – із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України», – заявив Єрмак.

Згодом Президент Володимир Зеленський додав, що розраховує на «позитивний результат» переговорів.

«Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська й американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас», – написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, у Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів.

Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України.

За даними Sky News, Володимир Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

