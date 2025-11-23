  1. В Украине

Украинская делегация начала работу в Женеве, где запланированы переговоры по мирному плану

14:49, 23 ноября 2025
Представители Украины провели первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.
Украинская делегация начала работу в Женеве, где запланированы переговоры по мирному плану
Фото: geneva.mfa.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская делегация, назначенная Президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Швейцарии. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, который возглавляет делегацию.

В Женеве на 23 ноября запланированы переговоры высокопоставленных делегаций США, Украины, Европейского Союза и Великобритании относительно мирных предложений США, о которых стало известно на этой неделе и которые, по словам союзников Киева, склоняются в пользу России.

«Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — заявил Ермак.

Позже Президент Владимир Зеленский добавил, что рассчитывает на «позитивный результат» переговоров.

«Тем временем в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны. Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разжигаться. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен позитивный результат для всех нас», — написал он в соцсети X.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. 

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина война Владимир Зеленский Швейцария Андрей Ермак

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

ВС уточнил толкование статьи 368 УК Украины: для квалификации взятки достаточно факта вымогательства

Суд поставил точку в длительной дискуссии о том, нужно ли доказывать «неправомерность» действий должностного лица при получении взятки.

В Раде появился проект постановления, запускающий международное преследование коррупционеров и их активов

Иностранные правительства планируют привлечь к поиску и экстрадиции подозреваемых в коррупции.

Законопроект 14005 не создает никаких новых оснований для взыскания жилья — Минюст

Законопроект 14005 цифровизирует исполнительное производство: после оплаты долга граждане автоматически исключаются из реестра должников, а основания для взыскания жилья остаются без изменений.

В Умани майор в ТЦК хотел продавать аспиранту духовной академии его законную отсрочку за $3000: суд вынес приговор

Аспиранту духовной академии хотели продать его же право.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]