Украинская делегация начала работу в Женеве, где запланированы переговоры по мирному плану

Представители Украины провели первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Фото: geneva.mfa.gov.ua

Украинская делегация, назначенная Президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Швейцарии. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, который возглавляет делегацию.

В Женеве на 23 ноября запланированы переговоры высокопоставленных делегаций США, Украины, Европейского Союза и Великобритании относительно мирных предложений США, о которых стало известно на этой неделе и которые, по словам союзников Киева, склоняются в пользу России.

«Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — заявил Ермак.

Позже Президент Владимир Зеленский добавил, что рассчитывает на «позитивный результат» переговоров.

«Тем временем в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны. Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разжигаться. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен позитивный результат для всех нас», — написал он в соцсети X.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины.

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

