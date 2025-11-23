  1. В Україні

Допомога надається вразливим категоріям, подати заявку можна до 17 грудня.
Виплата 6500 грн: скільки українців уже подали заявки на «Зимову підтримку»
Фото: Telegram / Юлія Свириденко
Понад 150 тисяч українців уже звернулися за виплатою 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка». Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Допомога призначена для вразливих категорій громадян у зимовий період.

Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року — онлайн через «Дію» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Отримані кошти дозволено витратити протягом 180 днів на теплий одяг, взуття, ліки та вітаміни.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відеоінструкцію, як подати заявку на отримання 6500 грн Зимової підтримки, а також список, хто отримає ці виплати.

