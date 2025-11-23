Виплата 6500 грн: скільки українців уже подали заявки на «Зимову підтримку»
Понад 150 тисяч українців уже звернулися за виплатою 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка». Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
Допомога призначена для вразливих категорій громадян у зимовий період.
Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року — онлайн через «Дію» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.
Отримані кошти дозволено витратити протягом 180 днів на теплий одяг, взуття, ліки та вітаміни.
Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відеоінструкцію, як подати заявку на отримання 6500 грн Зимової підтримки, а також список, хто отримає ці виплати.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.