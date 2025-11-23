Выплата 6500 грн: сколько украинцев уже подали заявки на «Зимнюю поддержку»

Помощь предоставляется уязвимым категориям, подать заявку можно до 17 декабря.

Фото: Telegram / Юлия Свириденко

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более 150 тысяч украинцев уже обратились за выплатой 6500 грн в рамках программы «Зимняя поддержка». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Помощь предназначена для уязвимых категорий граждан в зимний период.

Заявку можно подать до 17 декабря 2025 года — онлайн через «Дію» или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Полученные средства разрешено потратить в течение 180 дней на теплую одежду, обувь, лекарства и витамины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки, а также список, кто получит эти выплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.